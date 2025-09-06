Takıntılı kocaya müebbet talebi

Konya'da boşandığı eşi Şüheyda Akın'ı (37) yaralayıp, imam nikâhlı olarak birlikte yaşadığı Faruk Öksüzoğlu'nu (42) öldüren Özgür Çınar (39) hakkında soruşturma tamamlandı. Çınar hakkında Öksüzoğlu'nu öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, eşini yaralamaktan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. İddianamede saldırıdan yaralı kurtulan Şüheyda Akın'ın ifadesi de yer aldı. Akın ifadesinde, "Özgür'ün elinde bir silah vardı. Vurulduğumu görünce Faruk bana doğru gelmeye çalıştı. Özgür bu sefer Faruk'a doğru birçok kez ateş etti." ifadelerini kullandı. Özgür Çınar, Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.