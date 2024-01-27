Takıntılı komşu hayattan bezdirdi

Mardin'in Artuklu ilçesine yaklaşık 1.5 yıl önce tayini çıkan 35 yaşındaki polis memuru ve 29 yaşındaki eşi Fatıma Anış'ın hayatı, TIR şoförü alt komşuları Ahmet Tozan yüzünden kâbusa döndü. Fatıma Anış'ın iddiasına göre, önce gürültü bahanesiyle kapılarına gelen Tozan, bunu alışkanlık haline getirdi. Elektrik kablolarını kesen, defalarca vanayı kapatan, 2 kez su saatini söken Tozan, son olarak çiftin otomobilinin lastiklerini patlattı. Yaşadıklarını anlatan Fatıma Anış, "Eşimin polis olduğunu öğrendikten sonra hayatı bize zindan etti. Koruma kararı ve uzaklaştırma kararı aldırmamıza rağmen bizi rahat bırakmıyor. İfade için karakola çağrıldığında bile, polislere 'Onlarla uğraşmaya devam edeceğim' demiş. Çocuklarımı korkudan okula tek başlarına yollayamıyorum. Evde ses çıkmasın diye bütün oyuncakları kaldırdım." dedi.