Takıntılı sevgiliden sosyal intikam

İş insanı Şahin T. (32) ve kız arkadaşı Duygu A. (26) bir yıl süren ilişkisini noktaladı. İddiaya göre ilişki, genç kadının psikolojik sorunları ve takıntıları yüzünden son buldu. Barışma teklifine de olumsuz yanıt alan genç kadın, erkek arkadaşının hayatını adeta kabusa çevirdi. Sevgilisini huzursuz etmek için türlü yola başvuran Duygu A., sosyal medyada sevgilisine savaş açtı. Duygu A., Facebook
'ta Şahin T.'nin gönderilerinin altına onu rencide eden ve toplum içinde aşağılayan yorumlar yazdı. "Huzurumu bozdu, saygınlığıma saldırdı" diyen Şahin T., biten ilişkinin ardından dava başlatmak için kolları sıvadı. Eski sevgili hakkında "kişilerin huzur ve sükûnunu bozma", "iftira" ve "hakaret" suçlarından dava açılmasını talep eden Şahin T.'nin şikâyeti üzerine savcılık soruşturma başlattı.