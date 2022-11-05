Takip 3: Son Karşılaşma filmi ne zaman, kaç yılında çekildi? Takip 3 filmi oyuncuları kimler?

5 Kasım 2022 Cumartesi bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek olan Takip 3: Son Karşılaşma filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çeken film 2015 yılında çekilmiştir. Orijinal adı "Taken 3" olan filmin yönetmen koltuğunda ise Olivier Megaton yer alıyor. Bu kapsamda; Takip 3 filmi konusu nedir? Takip 3 filmi oyuncuları kimler? İşte yapımla ilgili merak edilenler.

TAKİP 3: SON KARŞILAŞMA FİLMİ KONUSU

Bryan Mills, ajanlık ve ertesinde gelen aksiyon dolu günlerini geride bırkatığını umarak California/Los Angeles'ta sakin bir hayat sürmektedir. Kızı Kim ve eski karısı Lenore'ın can güvenliğini sağlamış, kendi kozasına çekilmiştir. Öte yandan Lenore'in şimdiki eşiyle evliliğe dair sorunları vardır ve kızı Kim tüm sevgisine rağmen babasına açıklayamadığı bir sırrı saklamaktadır. Kafasını arkadaşlarıyla boşaltmaya çalışırken, Bryan'ın başına hiç umulmadık yeni belalar gelecek ve eski ajan büyük bir kovalamacanın içinde kendisini gerçeğin peşinden koşarken bulacaktır...

TAKİP 3: SON KARŞILAŞMA FİLMİ OYUNCULARI

Orijinal Adı : Taken 3

Yapım Yılı : 2015

Yönetmen : Olivier Megaton

Oyuncular : Liam Neeson, Forest Whitaker, Famke Janssen