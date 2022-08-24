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Giriş Tarihi: 24.8.2022 14:28

Takip 3: Son Karşılaşma oyuncuları kimler? Takip 3 Son Karşılaşma konusu nedir, IMDB puanı kaç?

Aksiyon filmi severlerden tam not alan Takip 3 Son Karşılaşma konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgi çekiyor. 2015 yapımı filmin yönetmenliğini Olivier Megaton yapıyor. Takip 3 son Karşılaşma oyuncuları arasında aksiyon yapımlarının aranan ismi Liam Neeson yer alıyor. Peki, Takip 3 Son Karşılaşma IMDB puanı kaç, nerede çekildi? İşte detaylar…

Takip 3: Son Karşılaşma oyuncuları kimler? Takip 3 Son Karşılaşma konusu nedir, IMDB puanı kaç?

Takip 3 Son Karlışma IMDB puanı 10 üzerinden 6.0 oranında. Birçok aksiyon ve gerilim filmi ile hatırlanan Liam Neeson Takip 3 Son Karşılaşma oyuncuları arasında dikkat çekiyor. Sevilen yabancı yapım bu akşam Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Peki, Takip 3 Son Karşılaşma konusu nedir, nerede çekildi? İşte film hakkında merak edilenler…

TAKİP 3: SON KARŞILAŞMA KONUSU

Bryan Mills, ajanlık ve ertesinde gelen aksiyon dolu günlerini geride bırkatığını umarak California/Los Angeles'ta sakin bir hayat sürmektedir. Kızı Kim ve eski karısı Lenore'ın can güvenliğini sağlamış, kendi kozasına çekilmiştir.

Öte yandan Lenore'in şimdiki eşiyle evliliğe dair sorunları vardır ve kızı Kim tüm sevgisine rağmen babasına açıklayamadığı bir sırrı saklamaktadır. Kafasını arkadaşlarıyla boşaltmaya çalışırken, Bryan'ın başına hiç umulmadık yeni belalar gelecek ve eski ajan büyük bir kovalamacanın içinde kendisini gerçeğin peşinden koşarken bulacaktır.

TAKİP 3: SON KARŞILAŞMA OYUNCULARI

Liam Neeson

Forest Whitaker

Famke Janssen

Maggie Grace

Dougray Scott

Leland Orser

Sam Spruell

Don Harvey

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Takip 3: Son Karşılaşma oyuncuları kimler? Takip 3 Son Karşılaşma konusu nedir, IMDB puanı kaç?
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