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Giriş Tarihi: 2.1.2022 16:27 Son Güncelleme: 2.1.2022 16:30

Takip ederek cüzdanları çaldılar... İki yankesiciye suçüstü...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Takip ederek cüzdanları çaldılar... İki yankesiciye suçüstü...

İstanbul’da yabancı uyruklu turistleri takip ederek sırt çantalarından cüzdan ve cep telefonlarını çalan iki yankesici suçüstü yakalandı.

İstanbul'da O.A. ve R.G. isimli iki yankesici; yabancı uyruklu turistleri takip ederek sırt çantalarından cüzdan ve cep telefonlarını çaldı.

Çok sayıda yabancı turisti mağdur ettikleri iddia edilen yankesiciler son olaylarında suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Gerçekleştirdikleri yankesicilik olayları güvenlik kameraları tarafından kaydedilen iki şüphelinin benzer suçlardan ötürü çok sayıda kayıtlarının olduğu ifade edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki yankesici "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Takip ederek cüzdanları çaldılar... İki yankesiciye suçüstü...
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