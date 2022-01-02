Takip ederek cüzdanları çaldılar... İki yankesiciye suçüstü...

İstanbul'da O.A. ve R.G. isimli iki yankesici; yabancı uyruklu turistleri takip ederek sırt çantalarından cüzdan ve cep telefonlarını çaldı.

Çok sayıda yabancı turisti mağdur ettikleri iddia edilen yankesiciler son olaylarında suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Gerçekleştirdikleri yankesicilik olayları güvenlik kameraları tarafından kaydedilen iki şüphelinin benzer suçlardan ötürü çok sayıda kayıtlarının olduğu ifade edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki yankesici "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.