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Giriş Tarihi: 13.4.2023 05:09

Takip ettiği husumetlisine kurşun yağdırdı

Diyarbakır'da Yusuf Birol (34), taksiye bineceği sırada, kendisini takip eden husumetlisi tarafından kurşun yağdırılarak öldürüldü

DHA
Takip ettiği husumetlisine kurşun yağdırdı

Olay, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Seyrantepe Köprülü Kavşaktaki taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Birol, taksiye bineceği sırada kendisini takip eden ve ismi henüz öğrenilemeyen husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Husumetlisinin art arda ateşlediği silahından çıkan kurşunların isabet ettiği Birol, kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Birol, taksi şoförü tarafından hastaneye götürülürken, ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Tedaviye alınan Birol, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Birol'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri ise şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yeri ekiplerinin inceleme yaptığı bölgede ise 10 boş kovana rastlandı.

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Takip ettiği husumetlisine kurşun yağdırdı
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