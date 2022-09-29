Takip ettiği kadını yumruklayıp kaçan saldırgan tutuklandı

İstanbul'da bir kişi; Gaziosmanpaşa İlçesi'ne bağlı Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi'nde takip ettiği bir kadını girdiği eczanede darp etti. Eczaneye giren genç kadının ardından eczaneye giren saldırgan, yanına yaklaştığı genç kadının başına arkadan yumruk attı. 26 yaşındaki genç kadın aldığı darbenin etkisiyle başını tezgaha vurdu ve çenesi yarıldı. Saldırgan ise kaçtı. Yaralanan ve darp raporu alan kadın hemen şikayetçi oldu.
İstanbul Polisi; güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayla ilgili inceleme başlattı. Olayı M.Ç. isimli kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.