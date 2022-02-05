Takip ettikleri aracı silahla taradılar: 2 ölü

Olay, Şanlıurfa- Hilvan karayolun 20. Kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Karaköprü İlçesinde Hamurkesen Mahallesi yakınlarında kişi yada kişilerin kullandığı 06 BD 0604 araç İbrahim Kızılok.(30) ve Murat Yılmaz(50) içinde olduğu 34 BKG 893 plakalı araca uzun namlulu silahla ateş açıldı. Silahla ateş açan kişi yada kişilerin araçları kaza yaptı saldırganlar yaya olarak kaçtı. Silahlı saldırı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri İbrahim Kızılok ve Murat Yılmaz öldüğü sapladı.
Savcı ve olay yeri incelemesinin ardından hayatını kaybeden 2 kişi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ŞANLIURFA VALİLİ SİLAHLI SALDIRI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI:
"5 Şubat 2022 tarihinde saat 21.00 sıralarında ilimiz Karaköprü ilçesinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda seyir halindeki araca, başka bir araçtan silahla açılan ateş sonucu iki (2) vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.
Yapılan ilk incelemede; Bu olayın İlimiz Siverek ilçesinde 2017 yılında V.U. adlı bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği cinayet ile bağlantılı olduğu değerlendirilmektedir.
Meydana gelen olaya ilişkin adli makamlarca soruşturma başlatılmış olup, fail/faillerin yakalanmasına yönelik Emniyet ve Jandarma birimlerince bölgede çok yönlü çalışma başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."