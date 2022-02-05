Takip ettikleri aracı silahla taradılar: 2 ölü

Olay, Şanlıurfa- Hilvan karayolun 20. Kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Karaköprü İlçesinde Hamurkesen Mahallesi yakınlarında kişi yada kişilerin kullandığı 06 BD 0604 araç İbrahim Kızılok.(30) ve Murat Yılmaz(50) içinde olduğu 34 BKG 893 plakalı araca uzun namlulu silahla ateş açıldı. Silahla ateş açan kişi yada kişilerin araçları kaza yaptı saldırganlar yaya olarak kaçtı. Silahlı saldırı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri İbrahim Kızılok ve Murat Yılmaz öldüğü sapladı.