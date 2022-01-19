Takla atan araç ağaca çarparak durabildi

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Dinek Mahallesinde D-400 karayolu üzerinde 15.30 sıralarında henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ticari araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı.
Takla atan araç daha sonra refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü kurtardıktan sonra sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.