Takla atan aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Yaralanan kişi taklalar atan aracında kalmaktan son anda kurtularak ölümden döndü. Minibüs sürücüsü ise kendi imkânlarıyla aracından çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş ambulans ile hastaneye kaldırılırken hayatı tehlikesi olmadığı öğrenildi. O anlar güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi.