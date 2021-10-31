Takla atan aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

Olay Karabük-Kastamonu Karayolu Çıraklar köyü mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Kastamonu istikametinden Karabük istikametine gitmekte olan Adil Düzgün'ün (52) kullandığı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla atarak şarampole yuvarlandı. Diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine trafik polisleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ 1 YARALI

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede araç sürücüsü Adil Düzgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Araç bulunan 34 yaşındaki Mustafa Ö. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Mustafa Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.