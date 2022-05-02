Kırıkkale’de takla atan araçta 3’ü çocuk, 5 kişi yaralandı

Kaza, saat 14.45 sıralarında Çorum-Kırıkkale karayolunun 45.kilometresinde meydana geldi. Uğur Metin (42) idaresindeki hafif ticari araç, yola aniden çıkan tilkiye çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç takla attı. Kazada, sürücü ile birlikte araçta bulunan eşi Satı (42), çocukları Umut (16), Arda(16) ve Poyraz (2) Metin yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı edildi. Tedaviye alınan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.