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Giriş Tarihi: 25.6.2023 20:22 Son Güncelleme: 25.6.2023 20:25

Takla atan araçta 5 kişi yaralandı! Sürücü ehliyetsiz çıktı

Kocaeli Derince İlcesi Çınarlı Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Yaşları 15 ile 17 arası değişen 8 kişinin içinde bulunduğu araçta 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

ABBAS ÇAKAR
Takla atan araçta 5 kişi yaralandı! Sürücü ehliyetsiz çıktı

Derince İlçesi Çınarlı Mahallesi Kamuran Caddesi üzerinde seyir halinde olan G.B. (17) idaresindeki 16 ZV 362 plakalı otomobil, Semih Sokak girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak toprak yığınına çarptı. Takla atarak ters dönen otomobildeki yaşları 15 ile 17 arası değişen 8 kişiden beşi yaralandı.

SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan yaralılar sürücü G.B. ile arkadaşları Ö.D., T.K., İ.A. ve Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Nasuh, ekiplerin müdahalesi ile araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan üçünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Takla atan araçta 5 kişi yaralandı! Sürücü ehliyetsiz çıktı
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