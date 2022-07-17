Takla atan araçta ağır yaralanmıştı! 14 günlük yaşam savaşını kaybetti

İzmit İlçesi Körfez Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde 02 Temmuz 2022 günü meydana gelen trafik kazasında, seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı. Kazada otomobilde bulunan H.K., B.C., S.E.C. ve Eray Kalyoncu (25) yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Eray Kalyoncu, 14 günden bu yana tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.