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Giriş Tarihi: 17.7.2022 11:52 Son Güncelleme: 17.7.2022 12:17

Takla atan araçta ağır yaralanmıştı! 14 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kocaeli İzmit  İlçesi Körfez Mahallesinde 2 Temmuz 2022  günü meydana gelen trafik kazasında, takla atan araçta ağır yaralanan 25 yaşındaki Eray Kayloncu, kaldırıldığı hastanede 14 günden bu yana tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ABBAS ÇAKAR
Takla atan araçta ağır yaralanmıştı! 14 günlük yaşam savaşını kaybetti

İzmit İlçesi Körfez Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde 02 Temmuz 2022 günü meydana gelen trafik kazasında, seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı. Kazada otomobilde bulunan H.K., B.C., S.E.C. ve Eray Kalyoncu (25) yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Eray Kalyoncu, 14 günden bu yana tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.

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Takla atan araçta ağır yaralanmıştı! 14 günlük yaşam savaşını kaybetti
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