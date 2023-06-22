Takla atan araçta anne öldü, baba ile kızı yaralandı





Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölge sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Harun Afacan ile araçta bulunan kızı Suzan Merve Afacan yaralanırken, eşi Köfer Afacan ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi süren yaralılardan Suzan Merve Afacan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.