Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi Mersin Antalya D-400 karayolu üzerindeki Göçmen Virajı mevkisinde sabaha karşı meydana geldi.



E. Y. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre yağmurla kayganlaştığı belirtilen yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp ters döndü. Araçta bulunan 3 kişi vatandaşların yardımı ve kendi çabalarıyla araçtan çıktı. Hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi kazadan burunları bile kanamadan kurtuldu.



Kaza sebebiyle Mersin Antalya D400 karayolunda trafik yaklaşık 40 dakika tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.