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Giriş Tarihi: 9.1.2024 04:43

Takla atan cip alev aldı: 2 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden cip takla attı. Kazanın ardından alev alan araçtaki 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

İHA
Takla atan cip alev aldı: 2 yaralı

Kaza, Emniyet Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat K. yönetimindeki araç şehir merkezinden Emniyet Kavşağı'nda seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak ters dönen cip yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra alev aldı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve yanında bulunan Emre T. itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından yangın çıkan cipteki alevlere itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Takla atan cip alev aldı: 2 yaralı
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