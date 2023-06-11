Takla atan cipten dışarı fırladı: 1 ölü 1 yaralı1

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, takla atıp tarlaya devrilen cipteki Doğuhan Deniz (23) öldü, sürücü Barış Teker ağır yaralandı. Kaza, dün saat 07.00 sıralarında Çorlu, çevre yolunun Karatepe mevkisinde meydana geldi. Barış Teker'in kontrolünü kaybettiği cip, takla atarak tarlaya devrildi. Cipte bulunan Doğuhan Deniz, dışarı fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Barış Teker ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Barış Teker, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Doğuhan Deniz'in cansız bedeni de aynı hastanenin morguna götürüldü. Deniz ile Teker'in Çerkezköy ilçesinde oto galericiliği yaptıkları belirtildi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.