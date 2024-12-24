Takla atan otomobil dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara'nın Altındağ ilçesi, Ankara-Samsun yolu üzerinde saat 23.30 sıralarında yaşanan kazada otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla refüje çarpan araç, takla atarak karşı şeride geçti ve metrelerce sürüklendi. Kaza sonucunda otomobil hurdaya döndü.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede otomobilde bulunan Berat Y.'nin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin ise yaralandığı belirlendi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hızla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazanın ardından yol bir süre trafiğe kapatılırken, araç enkazının kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı. Olayla ilgili detayların yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.