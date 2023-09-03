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Giriş Tarihi: 3.9.2023 15:04 Son Güncelleme: 3.9.2023 15:49

Takla atan otomobilde 1 kişi öldü, 1’i çocuk 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki tarlaya takla atarak devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Takla atan otomobilde 1 kişi öldü, 1’i çocuk 4 kişi yaralandı

Karakeçili-Kaman kara yolu Tilkili Kavşağında sabah saatlerinde Ö.D.(33) idaresindeki otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki tarlaya takla atarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Ö.D., H.D.(55), S.G. (81) ve Y.E.D.(13) yaralanırken, Ayşe Melek Güven (84) kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alının yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Ayşe Melek Güven'in cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Takla atan otomobilde 1 kişi öldü, 1’i çocuk 4 kişi yaralandı
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