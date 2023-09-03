Takla atan otomobilde 1 kişi öldü, 1’i çocuk 4 kişi yaralandı

Karakeçili-Kaman kara yolu Tilkili Kavşağında sabah saatlerinde Ö.D.(33) idaresindeki otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki tarlaya takla atarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Ö.D., H.D.(55), S.G. (81) ve Y.E.D.(13) yaralanırken, Ayşe Melek Güven (84) kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alının yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Ayşe Melek Güven'in cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.