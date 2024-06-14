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Giriş Tarihi: 15.6.2024

Takla atan otomobildeki 3 kişi öldü

ABBAS ÇAKAR
MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Takla atan otomobildeki 3 kişi öldü
Kocaeli'nde bariyerlere çarparak ters dönen otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi. Samsun'daki kazada ise kamyonetin çarpması sonucu 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, aracın çarpması sonucu öldü. Diğer taraftan Necmettin Cevheri Bulvarı Haliliye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü önünde, İbrahim G. idaresindeki otomobil, Abdülkadir İ.'nin kullandığı otomobil ve Mehmet O.'nun yönetimindeki cip ile Mehmet T. kontrolündeki otomobil çarpıştı. Yaralanan 12 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
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Takla atan otomobildeki 3 kişi öldü
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