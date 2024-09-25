Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de 22 yaşındaki Berk Gedik'in feci ölümü: Takla atan otomobilin camından fırlayıp can verdi!
Giriş Tarihi: 25.9.2024 10:13 Son Güncelleme: 25.9.2024 10:26

İzmir'de 22 yaşındaki Berk Gedik'in feci ölümü: Takla atan otomobilin camından fırlayıp can verdi!

İzmir'in Balçova ilçesinde, otoyolda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç önce yol kenarındaki su kanalına girdi ardından da takla attı. Ön camdan fırlayan 22 yaşındaki araç sürücüsü Berk Gedik, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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İzmir’de 22 yaşındaki Berk Gedik’in feci ölümü: Takla atan otomobilin camından fırlayıp can verdi!

İzmir Çevre Yolu Fahrettin Altay yol ayrımı yakınında dün gece saat 01.00 sıralarında Berk Gedik, otomobil ile Balçova yönünden Çeşme istikametine ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önce yolun sağ tarafından bulunan su kanalına girdi, ardından yol kenarındaki yeşillik alana savruldu. Otomobil daha sonra, takla atarak yola yuvarlandı. Kaza anında otomobilin ön camından fırlayan sürücü Gedik, ağır yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yol güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri de yola fırlayan 22 yaşındaki Berk Gedik'e müdahale etmek istedi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gedik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Berk Gedik'in cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan aracın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından, tek şeride düşürülen yoldaki trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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İzmir'de 22 yaşındaki Berk Gedik'in feci ölümü: Takla atan otomobilin camından fırlayıp can verdi!
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