Takla atan takside 3’ü ağır 4 kişi yaralandı

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, takside yolcu olarak bulunan 3 kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.