Takla atan takside 3’ü ağır 4 kişi yaralandı

Taksinin karıştığı kaza gece saat 02.30 sıralarında Çiftehavuzlar Mahallesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Kartal istikametinde meydana geldi. Talip Aksoy'un kullandığı taksi 3 yolcusuyla seyir halindeyken başka bir aracın sıkıştırması ile kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi takla atarak yan yattı. Araçta bulunan 3 yolcu ve şoför takside sıkıştı.
YARIM SAAT SÜREN ÇALIŞMANIN ARDINDAN YARALILAR KURTARILDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Taksi'de sıkışanlar itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.