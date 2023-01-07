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Giriş Tarihi: 7.1.2023 13:16

Takla atan takside 3’ü ağır 4 kişi yaralandı

İstanbul Kadıköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip aydınlatma direğine çarpan takside 3’ü ağır dört kişi yaralandı. Taksi sürücüsü Talip Aksoy kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Takla atan takside 3’ü ağır 4 kişi yaralandı

Taksinin karıştığı kaza gece saat 02.30 sıralarında Çiftehavuzlar Mahallesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Kartal istikametinde meydana geldi. Talip Aksoy'un kullandığı taksi 3 yolcusuyla seyir halindeyken başka bir aracın sıkıştırması ile kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi takla atarak yan yattı. Araçta bulunan 3 yolcu ve şoför takside sıkıştı.

YARIM SAAT SÜREN ÇALIŞMANIN ARDINDAN YARALILAR KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Taksi'de sıkışanlar itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, takside yolcu olarak bulunan 3 kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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Takla atan takside 3’ü ağır 4 kişi yaralandı
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