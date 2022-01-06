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Giriş Tarihi: 6.1.2022 02:50 Son Güncelleme: 6.1.2022 02:55

Takla atıp ters dönen taksiden burnu bile kanamadan çıktı

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Takla atıp ters dönen taksiden burnu bile kanamadan çıktı

Yenibosna'da takla atıp ters dönen taksiden yara almadan çıkan taksi şoförü, "Nasıl oldu anlamadım. Bir anda kaza yaptım" dedi

Kaza, saat 01.00 sıralarında Yenibosna Beşyol mevkiinde Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi.



Güneşli yönüne doğru hareket halinde olan taksi Beşyol'da park halindeki araca arkadan çarptı.



Çarpmanın etkisiyle aracın da önündeki araca çarpmasıyla taksiyle birlikte üç araçta maddi hasar oluştu.



Taksi şoförü takla atıp ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla burnu bile kanamadan çıktı.



Olay yerine polis, sağlık ve Bahçelievler Belediyesi'nin ekipleri sevk edildi. Cadde kazadan sonra polis ekipleri tarafından bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

"NASIL OLDU BEN DE ANLAMADIM"

Olay yerine gelen ekiplerin sorularına cevap veren taksi şoförü, "Nasıl oldu, ben de anlamadım. Düz yolda giderken kendimi bir anda kaza yapmış halde buldum. Aracın içinden çıktım" dedi. Taksi şoförü, ekiplerin alkollü müydün? sorusuna hayır yanıtını verdi.



Ters dönen taksi vatandaşların ve ekiplerin yardımı ile cevrilirken, olay yeri Bahçelievler Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Takla atıp ters dönen taksiden burnu bile kanamadan çıktı
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