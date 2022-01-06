Takla atıp ters dönen taksiden burnu bile kanamadan çıktı

"NASIL OLDU BEN DE ANLAMADIM"



Olay yerine gelen ekiplerin sorularına cevap veren taksi şoförü, "Nasıl oldu, ben de anlamadım. Düz yolda giderken kendimi bir anda kaza yapmış halde buldum. Aracın içinden çıktım" dedi. Taksi şoförü, ekiplerin alkollü müydün? sorusuna hayır yanıtını verdi.