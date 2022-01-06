Takla atıp ters dönen taksiden burnu bile kanamadan çıktı

Kaza, saat 01.00 sıralarında Yenibosna Beşyol mevkiinde Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi.
Güneşli yönüne doğru hareket halinde olan taksi Beşyol'da park halindeki araca arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle aracın da önündeki araca çarpmasıyla taksiyle birlikte üç araçta maddi hasar oluştu.
Taksi şoförü takla atıp ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla burnu bile kanamadan çıktı.
Olay yerine polis, sağlık ve Bahçelievler Belediyesi'nin ekipleri sevk edildi. Cadde kazadan sonra polis ekipleri tarafından bir süreliğine trafiğe kapatıldı.
"NASIL OLDU BEN DE ANLAMADIM"
Olay yerine gelen ekiplerin sorularına cevap veren taksi şoförü, "Nasıl oldu, ben de anlamadım. Düz yolda giderken kendimi bir anda kaza yapmış halde buldum. Aracın içinden çıktım" dedi. Taksi şoförü, ekiplerin alkollü müydün? sorusuna hayır yanıtını verdi.