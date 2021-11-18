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Giriş Tarihi: 18.11.2021 19:36 Son Güncelleme: 18.11.2021 19:38

“Taklacı Güvercin” hırsızları... 18 taklacı güvercini çaldılar!

EMİR SOMER EMİR SOMER
“Taklacı Güvercin” hırsızları... 18 taklacı güvercini çaldılar!

İstanbul’da girdikleri bir adresten 18 taklacı güvercin çalan üç kişi yakalandı.

İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren "Hayvan Hırsızlığı" soruşturması Pendik İlçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Y..Ö. isimli kişinin ikamet adresinden 18 taklacı güvercin çalındı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen İstanbul Polisi; olayı C.U. (21), E.Y. (24) ve B.U.U. (22) isimli üç kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheliler Pendik'te yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları taklacı güvercinleri Kocaeli Gebze'de ikamet eden bir tanıdıklarına emanet olarak bıraktıkları iddia edildi. Güvercinler bulunamadı.

“Taklacı Güvercin” hırsızları... 18 taklacı güvercini çaldılar! | Video

"Yaralama, Uyuşturucu, Mukavemet ve Hırsızlık" suçlarından ötürü kayıtlarının bulunduğu tespit edilen ve haklarında "Hayvan Hırsızlığı" suçundan yasal işlem yapılan şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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“Taklacı Güvercin” hırsızları... 18 taklacı güvercini çaldılar!
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