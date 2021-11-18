İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren "Hayvan Hırsızlığı" soruşturması Pendik İlçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Y..Ö. isimli kişinin ikamet adresinden 18 taklacı güvercin çalındı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen İstanbul Polisi; olayı C.U. (21), E.Y. (24) ve B.U.U. (22) isimli üç kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheliler Pendik'te yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları taklacı güvercinleri Kocaeli Gebze'de ikamet eden bir tanıdıklarına emanet olarak bıraktıkları iddia edildi. Güvercinler bulunamadı.

“Taklacı Güvercin” hırsızları... 18 taklacı güvercini çaldılar! | Video

"Yaralama, Uyuşturucu, Mukavemet ve Hırsızlık" suçlarından ötürü kayıtlarının bulunduğu tespit edilen ve haklarında "Hayvan Hırsızlığı" suçundan yasal işlem yapılan şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.