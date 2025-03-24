Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! Vatandaşa at eti yedirip boyalı çay içiren işletmeler ifşalandı!

Gıdada yapılan hileler bitmek bilmiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde yaptığı denetimlerle vatandaşın sağlığına kasteden firmaları tek tek açıklıyor. Bakanlığın son listesinde yine birçok firmanın vatandaşın sağlığını tehdit eden taklit ve tağşişlere başvurduğu görüldü. Bakanlık o firmaları tek tek cezalandırırken, kamuoyuna da ifşa etti.

HALKIN SAĞLIĞINA KASTEDİYORLAR! AT - EŞEK ETİ

Bakanlığın son olarak yayınladığı listede yine et ürünlerindeki taklit ve tağşişler dikkat çekti. Adana, yeni bir at ve eşek eti vakası ile gündeme geldi. Akdeniz bölgesi şehrinde daha önce de benzer vakalar yaşanmıştı.

ÇAYA RENGİNİ VEREN ÖZÜ DEĞİL BOYA!

Bakanlığın yayınladığı listede bir başka dikkat çeken usulsüzlük ise çayda boya kullanılması oldu.

BAHARATTAN PEYNİRE ZEYTİNYAĞINDAN...

Bakanlığın açıkladığı listede bahart zeytinyağı ve peynir ürünlerinde de taklit ve tağşişe rastalandı işte o markalar:



Çeşitli gıdalarda da mide bulandıran hileler gözler önüne serildi. İşte bakanlığın paylaştığı güncel liste...