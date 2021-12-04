Takoza eroin zulalayan  5 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Kocaeli üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı olacağının bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucu takibe alınan granit yüklü bir Tır, TEM Otoyolu Gebze İlçesinde durduruldu. Tır'da narkotik köpeği 'Milov' ile gerçekleştirilen aramada, granitlerin altına konulmuş paletlerin takozu içerisine gizlenmiş 27 kilo Eroin ele geçirildi. Olayla ilgili Tır şoförü ile birlikte 5 kişi gözaltına alındı.Emniyette işlemleri tamamlanan 5 şüpheli sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklanarak cezaevine kondu.