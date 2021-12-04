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Giriş Tarihi: 4.12.2021 00:49

Takoza eroin zulalayan  5 kişi tutuklandı

ABBAS ÇAKAR
Takoza eroin zulalayan  5 kişi tutuklandı

Tır’a yükledikleri granitlerin altına koydukları  palet takozlarına  27 kilo eroin zulaladıkları tespit edilen  5 kişi, sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Kocaeli üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı olacağının bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucu takibe alınan granit yüklü bir Tır, TEM Otoyolu Gebze İlçesinde durduruldu. Tır'da narkotik köpeği 'Milov' ile gerçekleştirilen aramada, granitlerin altına konulmuş paletlerin takozu içerisine gizlenmiş 27 kilo Eroin ele geçirildi. Olayla ilgili Tır şoförü ile birlikte 5 kişi gözaltına alındı.Emniyette işlemleri tamamlanan 5 şüpheli sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklanarak cezaevine kondu.

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Takoza eroin zulalayan  5 kişi tutuklandı
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