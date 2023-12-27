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Giriş Tarihi: 27.12.2023 13:47 Son Güncelleme: 27.12.2023 13:59

Taksi bagajında bırakılan kutu polisi alarma geçirdi

Adana’da bir müşteri bagajda kendisine ait olan kutuyu almadan taksiden inip uzaklaştı. Sürücü durumu polise bildirmesi üzerine, kutu kontrollü bir şekilde patlatıldı. Kutudan kurdele ve ipler çıktı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Taksi bagajında bırakılan kutu polisi alarma geçirdi

Adana Valiliği'nin yakınındaki sokakta taksiden inen bir müşteri, bagajda kendisine ait kutuyu bırakıp uzaklaştı. Durumdan şüphelenen taksicinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bomba imha uzmanları, kutuyu kontrollü patlattı. Kutudan kurdele ve ipler çıktı.

KUTUYU TAKSİDE BIRAKTI

Olay, Adana Valiliği'ne yakın bir sokakta meydana geldi. Taksi şoförü, Adana Otogarı'ndan aldığı müşteriyi inmek istemesi üzerine aracını durdurdu. Müşteri, bagajda kendisine ait olan kutuyu da bırakıp, taksiden uzaklaştı. Bunun üzerine taksinin sürücüsü durumdan şüphelenerek, polise ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

KURDELE VE İP ÇIKTI

Ekipler, taksinin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Bölgeye bomba imha uzmanları sevk edildi. Bomba imha uzmanları, taksinin bagajındaki şüpheli kutuyu kontrollü olarak patlattı. Çevrede büyük bir gürültüye neden olan patlama sonrası kutudan kurdele ve çok sayıda ip çıktı. Polis, kutunun sahibini arıyor.

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Taksi bagajında bırakılan kutu polisi alarma geçirdi
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