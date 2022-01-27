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Giriş Tarihi: 27.1.2022 10:04 Son Güncelleme: 27.1.2022 10:04

Taksi çalan hırsızı taksiciler yakaladı!

DHA
Taksi çalan hırsızı taksiciler yakaladı!

İlginç olay İstanbul Ataşehir'de yaşandı... Akaryakıt istasyonunda sürücüsünün park edip, çalışır halde bıraktığı taksi, alkollü olduğu iddia edilen bir kişi tarafından çalındı. Birbirleriyle haberleşen taksiciler, takibin ardından yakaladıkları şüpheliyi polise teslim etti.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde, Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akaryakıt istasyonunda park ettiği taksiyi çalışır halde bırakan sürücü markete girdi. İhmali fark eden bir kişi taksiyi çaldı. Orada bulunan bir başka taksici durumu fark ederek, çalınan taksinin peşine düştü. Çalınan taksinin takibini sürdüren taksici, aralarında iletişim kurdukları uygulama aracılığıyla diğer taksicileri de durumdan haberdar edip, güzergah bilgisi verdi. Bunun üzerine yakındaki taksiciler de bildirilen güzergaha gelerek, takibe katıldı. Şüpheli, yolda ilerlerken çaldığı taksiyle birden fazla araca da çarptı. Taksiciler, Ümraniye Esenkent'te şüpheliyi yakaladıktan sonra darbedip etkisiz hale getirdi. Alkollü olduğu iddia edilen şüpheli Hasan Güvendiren, bildirilmesiyle gelen polis ekiplerine teslim edildi. Polis merkezine götürülen şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılığın tutuklanmasını istediği Hasan Güvendiren, mahkemece "Oto Hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Taksi çalan hırsızı taksiciler yakaladı!
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