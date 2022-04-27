Taksi gaspçısı tutuklandı

Adana'da 20 yaşındaki M.K. alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Mehmet Ali B.'nin taksi durağındaki bir taksiye müşteri kılığında bindi. Taksici Burak Y.'nin boğazına tornavida dayayan M.K. "Aşağıya in, polisi ara sonrada durak sahibiyle konuş dedi. Bu olanlarının sorumlusu durak sahibidir" diyerek otomobili gasp etti. Yaşanan kovalamanın ardından gözaltına alınan M.K. sorgusunda "Durak sahibinden alacağım vardı. Kendisine ulaşamadım. Ona ulaşmak için bu yola başvurdum" derken taksi durağı sahibi Mehmet Ali B. gaspçıyı tanımadığını iddia etti. M.K. 'yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.