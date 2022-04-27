Taksi gaspçısı tutuklandı

Adana'da 20 yaşındaki M.K. alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Mehmet Ali B.'nin taksi durağındaki bir taksiye müşteri kılığında bindi. Taksici Burak Y.'nin boğazına tornavida dayayan M.K. "Aşağıya in, polisi ara sonrada durak sahibiyle konuş dedi. Bu olanlarının sorumlusu durak sahibidir" diyerek otomobili gasp etti. Yaşanan kovalamanın ardından gözaltına alınan M.K. sorgusunda "Durak sahibinden alacağım vardı. Kendisine ulaşamadım. Ona ulaşmak için bu yola başvurdum" derken taksi durağı sahibi Mehmet Ali B. gaspçıyı tanımadığını iddia etti. M.K. 'yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.
TORNAVİDAYLA TEHDİT
Olay, 25 Nisan günü saat 16.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sarıhuğlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; M.K., Burak Y.'nin kullandığı taksiye müşteri olarak bindi. Gezmek istediğini söyleyen M.K., taksiciyi Küçükdikili Mahallesi'ndeki boş bir arsanın kenarında durdurdu. Şüpheli, cebinden çıkarttığı tornavidayı taksici Burak Y.'ye doğrultup, "Hemen arabadan in ve polisi ara. Bu olanların sorumlusu durak sahibidir" dedi. Taksinin direksiyonuna geçen M.K., hızla kaçtı. Gasp anları taksinin kamerasına saniye saniye yansıdı.
ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI
Taksi şoförünün durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ara sokakta çalınan taksiyi gören polis, takibe başladı. Polislerin peşinden geldiğini gören şüpheli, D-400 kara yoluna çıkıp bir süre kaçtıktan sonra çakıl taşlı yola girdi. Kaçamayacağını anlayan şüpheli otomobil içindeki kamerayı kırıp araçtan inerek kaçmaya başladı. Mahallede arama yapan ekipler, şüpheliyi bir eve girmeye çalışırken yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli M.K.'nin, yağma, hırsızlık, mala zarar verme ve uyuşturucu kullanmak suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.
TUTUKLANDI VE ADLİ İŞLEM UYGULANDI
Emniyetteki ifadesinde, durak sahibi Mehmet Ali B.'den alacağı olduğunu öne süren M.K., "Olay günü duraktan rast gele bir taksiye bindim ve bu eylemi gerçekleştirdim. Durak sahibi Mehmet Ali B.'ye bir türlü ulaşamadığım için bende bu yola başvurdum" dedi.
Söz konusu durak sahibi Mehmet Ali B. ise şüpheliyi tanımadığını ileri sürdü. M.K. yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından adliyeye sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca M.K.'ye, kaçarken tren hattındaki bariyeri kırdığı için kamu malına zarar vermekten adli işlem uygulandı.