Taksi görünümlü otomobil ile korsan taksicilik yaptı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Topçu Caddesi, Talimhane bölgesinde taksiler üzerinde denetleme yapıyordu. Sarı renkli, siyah taksi damalı bir araç polislerin dikkatini çekti. Araç çalışır durumdaydı ve arka koltuğunda bir kişi oturuyordu. Aracı incelemeye başlayan ekipler araçta taksimetre olduğunu da görünce hemen harekete geçti.

"GERÇEK TAKSİ SANDIM"

Arka koltukta oturan Iraklı Aqeel Abed F., polislere, "Ben normal taksi diye bindim. taksimetre ne yazarsa onu ödeyeceğimi söyledim." dedi. Araç sürücüsü Murat O.'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun (KTK) Ek2-3-A maddesi olan yetki belgesiz korsan taşımacılık yapmaktan 6 bin 700 lira, 32-1 maddesi olan teknik değişiklikten 144 lira ceza kesildi. Gözaltına alınan Murat O. ve araçtaki taksimetre sökülerek adli işlemler için polis merkezine teslim edildi. Araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.