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Giriş Tarihi: 11.10.2021 10:52 Son Güncelleme: 11.10.2021 10:58

Taksi görünümlü otomobil ile korsan taksicilik yaptı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Taksi görünümlü otomobil ile korsan taksicilik yaptı

İstanbul Beyoğlu’nda, sarı taksi görünümlü, taksimetreli korsan taksi yakalandı. Taksiye benzettiği otomobil ile korsan taksi taşımacılığı yapan sürücüye 2 bin 700 lira ceza kesildi. Otomobil 60 gün trafikten menedildi. Korsan taksinin Iraklı yolcusu, “Ben taksi olduğunu düşündüğüm için bindim” dedi. Gözaltına alınan sürücü Murat O’ya, korsan taşımacılık ve teknik değişiklik maddelerinden 6844 lira ceza kesilirken, araç iki ay süreyle trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Topçu Caddesi, Talimhane bölgesinde taksiler üzerinde denetleme yapıyordu. Sarı renkli, siyah taksi damalı bir araç polislerin dikkatini çekti. Araç çalışır durumdaydı ve arka koltuğunda bir kişi oturuyordu. Aracı incelemeye başlayan ekipler araçta taksimetre olduğunu da görünce hemen harekete geçti.

"GERÇEK TAKSİ SANDIM"

Arka koltukta oturan Iraklı Aqeel Abed F., polislere, "Ben normal taksi diye bindim. taksimetre ne yazarsa onu ödeyeceğimi söyledim." dedi. Araç sürücüsü Murat O.'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun (KTK) Ek2-3-A maddesi olan yetki belgesiz korsan taşımacılık yapmaktan 6 bin 700 lira, 32-1 maddesi olan teknik değişiklikten 144 lira ceza kesildi. Gözaltına alınan Murat O. ve araçtaki taksimetre sökülerek adli işlemler için polis merkezine teslim edildi. Araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

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Taksi görünümlü otomobil ile korsan taksicilik yaptı
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