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Giriş Tarihi: 27.3.2023 11:17 Son Güncelleme: 27.3.2023 11:24

Taksi ile tır kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı

Amasya’da tır ile ticari taksinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Umut YEŞİLYURT Umut YEŞİLYURT
Taksi ile tır kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı

Amasya'nın Gözlek mevkiinde ticari taksi sürücüsü Serdar Ateş, karşı yönden gelen Tır sürücüsü İ.U. ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

Kazada taksi sürücüsü Serdar Ateş hayatını kaybederken, takside bulunan ve yaralanan M.D. (35), D.D. (32), E.A.D., (6) ve K.D. (3) Ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Taksi ile tır kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı
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