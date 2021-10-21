Taksi ile uyuşturucu servisi

Adana'da polis, 'torbacı' olarak bilinen bir sokak satıcısını takibe aldı, bu takip zehir tacirlerinin yeni yöntemini de deşifre etti. İddiaya göre; 36 yaşındaki S.T., kentte taksicilik yapan 21 yaşındaki A.Y.'yi çağırıp onunla buluştu. A.Y., aracıyla bölgeden ayrılıp, bir süre sonra geri döndüğünde polis de harekete geçti. S.T., 4 ayrı paketteki 5.56 gram eroini çorabına koyarken suçüstü yakalandı. S.T., "Satıcı değil, içiciyim" savunmasını yaparken, aracına aldığı müşterilerini torbacılara götürüp, onlara uyuşturucu temin ettiği öne sürülen A.Y. ise, "Bana arasının bozuk olduğu birinden paketi alıp getirmemi istedi. İçinde uyuşturucu olduğunu bilmiyordum" dedi.

POLİSİN TAKİBİNDEYDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 'torbacı' olarak bilenen sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen S.T.'yi (36) takibe aldı. Zanlı, polisin fiziki takibindeyken, 18 Ekim'de kentte taksicilik yapan A.Y. ile merkez ilçe Seyhan'a bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde buluştu. İkili, bir süre görüştükten sonra A.Y., aracıyla bölgeden uzaklaştıktan bir süre sonra geri dönünce ekipler de harekete geçti.

TAKSİ İLE KURYELİK

S.T., A.Y.'nin kendisine verdiği 'fişek' olarak da tabir edilen 4 ayrı paketi çorabının içine koymak isterken suçüstü yakalandı. Söz konusu paketlerden de 5.56 gram eroin ele geçirildi. Operasyon, aynı zamanda zehir tacirlerinin taksi oyununu da açığa çıkarttı. A.Y.'nin, aracına aldığı müşterilerini 'torbacı' olarak bilenen sokak satıcılarına götürüp, onlara uyuşturucu madde temin ettiği öne sürüldü.

SATICI DEĞİL İÇİCİYİM

Emniyetteki sorgusunda; "Satıcı değil, içiciyim" savunmasını yapan S.T., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. A.Y. ise, "Taksime binen müşterim, bana arasının bozuk olduğu birisinden içinde ne olduğunu bilmediğim bir paketi alıp getirmemi istedi. Bana verdiği 260 lirayı söylediği kişiye verip, paketi aldım. İçinde uyuşturucu olduğunu bilmiyordum" dedi; adli kontrol şartıyla serbest kaldı.