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Giriş Tarihi: 2.4.2022

Taksi kaza yaptı anne-kız yaralandı

Taksi kaza yaptı anne-kız yaralandı
Edirne'de ticari taksi ile çarpışan otomobilde bulunan anne ile kızı yaralandı. Kaza gece saat 00.30 sırasında Atatürk Bulvarı Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi girişinde meydana geldi. Atatürk Bulvarında seyir halinde olan Güçkan Bınarbaşı yönetmindeki otomobil, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi kavşağında Tuncay Mokan yönetimindeki 22 T 0408 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Birkan'ın otomobilinde bulunan ve adı öğrenilemeyen anne ile kızı yaralandı. Yaralılar, ambulansla Trakya Üniversitesi Edine Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı anne ve kızının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle tek şeridi bir süre trafiğe kapanan yol, temizlik çalışmasının ardından açıldı.

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Taksi kaza yaptı anne-kız yaralandı
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