Haberler Yaşam Haberleri Taksi parasını isteyince bıçaklandı!
Giriş Tarihi: 15.12.2021 13:09 Son Güncelleme: 15.12.2021 13:21

Taksi parasını isteyince bıçaklandı!

ABBAS ÇAKAR
Taksi parasını isteyince bıçaklandı!

Kocaeli Derince İlçesinde meydana gelen olayda, bindikleri taksiden bir petrol istasyonunda inerek uzaklaşan müşterilerinden, taksi parasını isteyen şoför Sadık Önem(68), darp edilerek bıçaklandı.

Kocaeli İzmit İlçesinden bindikleri taksi ile Derince 'ye giden ve bir petrol istasyonunda indikten sonra uzaklaşan 2 kişi ile taksici Sadık Önem(68)'in, kendilerinden taksi parasını talep etmesi üzerine başlayan tartışma kanlı bitti.

İddialara göre taksiden inen ve uzaklaşan müşterilerinin peşinden yürüyen ve taksi parasını talep eden Önem, bir anda saldırıya uğradı.Önce darp edilen Önem'e daha sonra bıçak çekerek yaralayan saldırganlar, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yeri gelen sağlık ekipleri, Omuzundan bıçaklanan Önemi tedavi için hastaneye kaldırırken, olayla ilgili soruşturma başlatan Kocaeli Polisi, olayı gerçekleştiren ve daha öncede sabıkalı oldukları öğrenilen 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Rahatsızlanan bir taksici arkadaşının ricası üzerine çalıştığı öğrenilen Önem'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İBB'nin yalanlarına Fatih Altaylı bile şaştı kaldı: Allah Allah
Nişanlısı Mina Başaran’ı feci jet kazasında kaybetmişti... Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı’nın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Altın gram fiyatı için YENİ TARİHİ ZİRVE: Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 15 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Ekmek Teknesi’nin Songül’üydü… Güzel oyuncu Ekin Türkmen: Anlatsam meslekten soğursunuz!
SON DAKİKA: Otomobil stokçularına 50 ilde operasyon! Onlarca kişi hakkında gözaltı kararı var...
Skandalın yeni detayları ortaya çıktı! İş adamı Hüseyin Köksal'a plaka tahsis ettiren milletvekili CHP'li çıktı
Altın fiyatları YENİ REKORUNU KIRDI! Altın gram fiyatı yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 14 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Bilim Kurulu Üyesinden hatırlatma dozu uyarısı! "İhmal etmeyin"
Kovid'li kovboylar! 'Vahşi Batı' konseptli partiye katılan genç patronlar panikte!
Kanlı plan son anda önlenmişti! Kandil’in kodları çözüldü! Tam 37 kez…
ARKADAŞINA GÖNDER
Taksi parasını isteyince bıçaklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA