Taksi parasını isteyince bıçaklandı!

Kocaeli İzmit İlçesinden bindikleri taksi ile Derince 'ye giden ve bir petrol istasyonunda indikten sonra uzaklaşan 2 kişi ile taksici Sadık Önem(68)'in, kendilerinden taksi parasını talep etmesi üzerine başlayan tartışma kanlı bitti.

İddialara göre taksiden inen ve uzaklaşan müşterilerinin peşinden yürüyen ve taksi parasını talep eden Önem, bir anda saldırıya uğradı.Önce darp edilen Önem'e daha sonra bıçak çekerek yaralayan saldırganlar, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yeri gelen sağlık ekipleri, Omuzundan bıçaklanan Önemi tedavi için hastaneye kaldırırken, olayla ilgili soruşturma başlatan Kocaeli Polisi, olayı gerçekleştiren ve daha öncede sabıkalı oldukları öğrenilen 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Rahatsızlanan bir taksici arkadaşının ricası üzerine çalıştığı öğrenilen Önem'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.