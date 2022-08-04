Taksi plakası ticareti can aldı

Gaziantep Havalimanı yolu üzerindeki bir büfede gece geç saatlerde meydana gelen olayda, büfeye gelen bir grup işletmeci Ömer Tamer ile tartıştı. Olay yerine polis çağrılması üzerine bölgeden uzaklaşan grup birkaç saat sonra gelerek büfeye silahla ateş açtı. Saldırıda işletmeci Ömer Tamer ile 2 kişi yaralandı.