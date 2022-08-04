Taksi plakası ticareti can aldı

Gaziantep Havalimanı yolu üzerindeki bir büfede gece geç saatlerde meydana gelen olayda, büfeye gelen bir grup işletmeci Ömer Tamer ile tartıştı. Olay yerine polis çağrılması üzerine bölgeden uzaklaşan grup birkaç saat sonra gelerek büfeye silahla ateş açtı. Saldırıda işletmeci Ömer Tamer ile 2 kişi yaralandı.
Saldırı ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi Ömer Tamer ve diğer 2 yaralıyı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Tamer, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi devam ederken Ömer Tamer'in cenazesi yapılan otopsinin ardından Oğuzeli ilçesinin kırsal Duruköy mahallesinde toprağa verilecek.