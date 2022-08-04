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Giriş Tarihi: 4.8.2022 13:16 Son Güncelleme: 4.8.2022 13:22

Taksi plakası ticareti can aldı

Gaziantep’te bir ticari taksi plakası satışında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çıkan kavgada 6 çocuk babası Ömer Tamer yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Taksi plakası ticareti can aldı

Gaziantep Havalimanı yolu üzerindeki bir büfede gece geç saatlerde meydana gelen olayda, büfeye gelen bir grup işletmeci Ömer Tamer ile tartıştı. Olay yerine polis çağrılması üzerine bölgeden uzaklaşan grup birkaç saat sonra gelerek büfeye silahla ateş açtı. Saldırıda işletmeci Ömer Tamer ile 2 kişi yaralandı.

Saldırı ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi Ömer Tamer ve diğer 2 yaralıyı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Tamer, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi devam ederken Ömer Tamer'in cenazesi yapılan otopsinin ardından Oğuzeli ilçesinin kırsal Duruköy mahallesinde toprağa verilecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Bürosu ekipleri saldırıda yer aldıkları belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı. Saldırının Ömer Tamer ve şüpheliler arasında yaşanan bir ticari taksi plakası satışındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığı öğrenildi.

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Taksi plakası ticareti can aldı
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