Taksi şoförünün başını taşla yaralamıştı, cezası belli oldu

'GEREKLİ CEZALAR ALINDI'

Duruşma sonrası Antalya Adliyesi önünde açıklama yapan Mesut Dertli, "Avukatlarımız sayesinde gerekli cezalar alındı. Hakimlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi. Dertli'nin avukatı Ömer Can Ataş ise "Müvekkilim, karanlık bir yerde halk arasındaki tabirle taksici darbına uğramıştır. Acısı büyüktür, dişleri kırık. Kafatasında ezikler var. Uzun süre tedavi gördü. Halen daha tedavi devam etmektedir. Mütalaa kasten adam yaralamadan ve gece vakti yağmaya teşebbüsten gelmesine rağmen heyet, dosyayı çok iyi incelemiş. Bizim taleplerimize uygun şekilde, kasten adam öldürmeye teşebbüs ve gece vakti yağmaya teşebbüsten ceza vermiştir. Yargılama süreci devam edecek" diye konuştu.