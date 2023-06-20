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Giriş Tarihi: 20.6.2023 12:43 Son Güncelleme: 20.6.2023 12:58

Taksi tıra çarptı 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Bursa’da aldığı yolcuları gidecekleri yere götüren ticari taksi yolda devrilen tıra çarptı. Feci kazada takside bulunan yolculardan 85 yaşındaki Mübeccel Kıvız hayatını kaybederken kızı Şükran Kıvız ve taksi sürücüsü Beyhan Güven yaralandı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Taksi tıra çarptı 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Beyhan Güven, kullandığı ticari taksiye Mübeccel Kıvız ve kızı Şükran Kıvız'ı aldı. Bursa merkeze gitmek üzere yola çıktı.

O sırada Karacabey istikametinden gelen R.G'nin kullandığı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu TİGEM yakınlarında orta refüje girerek karşı şeride devrildi. Yan yatan yüklü tır, karşı yolu kapattı. Aldığı 2 yolcu ile Bursa istikametinde seyir halinde olan ticari taksi, yolu kapatan tıra çarptı. Feci kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu kazanın ardından takside bulunan Mübeccel Kıvız (85), Şükran Kıvız (55) ve taksi şoförü Beyhan Güven (59), olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından yaralı olarak Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

85 yaşındaki Mübeccel Kıvız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı yolculardan Şükran Kıvızı'ın yoğun bakımda tedavi altına alındığı kazada taksi şoförü Beyhan Güven ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Taksi tıra çarptı 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
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