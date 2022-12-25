Haberler Yaşam Haberleri Taksici Beste eski eşi tarafından bıçaklanmıştı! Zanlı tutuklandı
Giriş Tarihi: 25.12.2022 13:15

Taksici Beste eski eşi tarafından bıçaklanmıştı! Zanlı tutuklandı

Muğla'nın Datça ilçesinde, taksicilik yapan Beste Drama'nın (38), boşandığı eşi ile erkek arkadaşı arasındaki kavgayı ayırmaya çalışırken bıçakla yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan eski eş Kenan Yavaş (48), sevk edildiği adliyede tutuklandı. Hastaneye kaldırılan Drama'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

DHA
Taksici Beste eski eşi tarafından bıçaklanmıştı! Zanlı tutuklandı

Olay, 23 Aralık saat 22.00 sıralarında İskele Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Beste Drama'nın bir süre önce boşandığı belediye işçisi Kenan Yavaş ile erkek arkadaşı M.G. (30), telefonda henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından, M.G., yanına Beste Drama'yı da alıp, Kenan Yavaş ile buluşmaya gitti. İkili arasında buluşma noktasında yine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak için araya giren Drama, Kenan Yavaş'ın elindeki bıçakla, karnının sol tarafından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Beste Drama, Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Drama, buradan Muğla'daki özel bir hastaneye sevk edildi.
Olayın ardından Kenan Yavaş, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen Kenan Yavaş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan hastaneye kaldırılan ve tedavisi yoğun bakımda süren Drama'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Taksici Beste eski eşi tarafından bıçaklanmıştı! Zanlı tutuklandı
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