Taksici cinayetinde zanlının telefonu incelenecek

14 Ekim 2023'te Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi 101. Cadde'de meydana gelen olayda, taksiye müşteri olarak binen Mustafa G. (38), taksi şoförü Murat Karaca'yı (42) kardeşine tokat attığı gerekçesiyle sorguladı. Mustafa G., Karaca'nın açıklamalarını dinledikten sonra ikna olmadı ve taksi şoförüne tabanca ile 8 el ateş etti. Karaca'ya 7 mermi isabet etti ve ağır yaralı haldeki taksi, kontrolden çıkarak yokuştan aşağı kaydı ve başka araçlara çarparak durabildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Murat Karaca'nın ardından, zanlı Mustafa G. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca, Mustafa G.'nin daha önce de cinayetten hüküm giydiği ortaya çıktı. Zanlının 2 Haziran 2016'da Müjdat Kocabaş'ı bıçaklayarak öldürdüğü ve pandemi sürecinde şartlı tahliye ile 2020 yılında serbest kaldığı öğrenildi.

İLK DURUŞMADA NE DEMİŞTİ?

Daha önceki duruşmada yaptığı savunmada Mustafa G., "Kardeşim Kemal ile arkadaşım ve aynı zamanda akrabamız olan maktul Murat arasında 2014 senesinde tartışma olmuş. Kardeşim o tarihte bana gelerek Murat'ın kendisine tokat attığını söyledi. Ben de ikisini bir araya getirip barıştırdım, konu öyle kapandı ancak eskisi gibi Murat ile samimi olmadık" ifadelerini kullanmıştı. Olay günü kız arkadaşıyla buluşmak için dışarıya çıktığını ve eve gitmek üzere taksiye bindiğini anlatan Mustafa G., Murat Karaca ile arasında yaşanan tartışmanın büyüdüğünü ve Karaca'nın kendisine küfürlü konuştuğunu iddia etti. Savunmasında, "Araba kilitleme sesi duydum. Bunun üzerine üzerime taşıdığım silahı korkutmak amacıyla Murat'a gösterdim. Aynı zamanda kız arkadaşım N.Ş.'ye yetişmek istiyordum, bu sebeple aracı sürmesini istedim. Murat'ın telefonu çaldı. Açmamasını istedim zira aramızdaki tartışma duyulursa soruşturma açılır ve denetimli serbestliğim yanar diye düşündüm. N.Ş. dışarıda mı diye araç içinden etrafa bakınınca Murat bana yeltendi. Bir şeyler aradığını gördüm ama bıçak olup olmadığını bilmiyorum. Aramızda arbede oldu, silah kaç defa patladı hatırlamıyorum. Sonrasında olay yerinden ayrıldım. Murat'ı hedef almadım, öldürmek istemedim" demişti.

CEP TELEFONU İNCELENECEK

Sanık Mustafa G.'nin yargılandığı Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca, Mustafa G.'nin cep telefonunun incelenmesine ve bilirkişi raporunun tamamlanmasına hükmedilerek duruşma ileri bir tarihe ertelendi.