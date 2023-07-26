Taksici müşteri gibi gelen polisleri de almadı

Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Eminönü sahili ile Aksaray'da taksicilere yönelik denetim yaptı. Taksilere turist müşteri gibi binen polis ekipleri, bazı sürücülerin taksimetre açmadığını, bazılarının da seyir halindeyken telefonla ilgilendiğini kayıt altına aldı. Yolcu almayan ve emniyet kemeri takmayan bazı taksicileri de tespit eden ekipler, şoförlere ceza kesti.
Durdurulan 50 araçtan 5'i farklı sürelerle trafikten men edilirken, bağlanan araçlar çekiciler yardımıyla otoparka götürüldü. Denetimde, yolcu seçme, taksimetre açmama, uygulama noktasından kaçma, emniyet kemeri takmama, telefonla konuşma ve yol güvenliğini tehlikeye atma gibi ihlallerden toplam 40 bin lira trafik cezası kesildi.
Denetimler sırasında emniyet kemeri takmayan yolculara da ceza yazıldı. Denetimde 40 bin liralık ceza kesilirken 5 otomobil trafikten men edildi. Polis ekiplerinin durdurmaya çalıştığı bir taksi sürücüsü denetim noktasından kaçmak istedi.
Ekipler tarafından durdurulan taksi sürücüsü Bayram T.'nin ehliyetine 2081 yılına kadar el konulduğu öğrenildi. Bayram T.'ye 'Ehliyetsiz araç kullanma', 'Dur ihtarına uymama' suçlarından 21 bin lira ceza kesildi. Bayram T.'nin aracı da trafikten men edilerek otoparka çekildi.