Taksici müşteri gibi gelen polisleri de almadı

Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Eminönü sahili ile Aksaray'da taksicilere yönelik denetim yaptı. Taksilere turist müşteri gibi binen polis ekipleri, bazı sürücülerin taksimetre açmadığını, bazılarının da seyir halindeyken telefonla ilgilendiğini kayıt altına aldı. Yolcu almayan ve emniyet kemeri takmayan bazı taksicileri de tespit eden ekipler, şoförlere ceza kesti.