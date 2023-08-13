Haberler Yaşam Haberleri Taksici müşteri seçti: Sözleri pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 13.8.2023 10:59 Son Güncelleme: 13.8.2023 10:59

Taksici müşteri seçti: Sözleri pes dedirtti!

İstanbul Fatih'te bir taksi sürücüsü, kaldırımda bekleyen müşterileri taksiye almayarak yabancı turist bekledi. Bunun üzerine tepki gösteren vatandaşlara ise, "Benim kimi alıp almayacağım sizi ilgilendirmez" diyerek, küfürler savurdu. Elinde poşetlerle kaldırımda bekleyen yaşlı kadını da almayan taksicinin yaşattığı o anlar kameralara yansıdı.

İHA
Taksici müşteri seçti: Sözleri pes dedirtti!
Fatih Aksaray'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda bir taksi sürücüsü, yol kenarında bekleyen müşterileri aracına almayarak yabancı turist beklemeye başladı. Bunun üzerine sinirlenen müşteriler taksiciye tepki gösterince tartışma başladı.

Müşterilerden biri en azından kaldırımda poşetleriyle bekleyen bir başka müşteriyi alması gerektiğini söyleyince taksicinin, "Benim kimi alıp almayacağım sizi ilgilendirmez" cevabıyla şoke oldu. Bunun üzerine büyüyen tartışmayla birlikte taksi sürücüsü, vatandaşlara küfürler yağdırmaya başladı. Yaşananlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Taksici müşteri seçti: Sözleri pes dedirtti!
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