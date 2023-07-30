Taksici öldü, yaralanan yolcular kaçtı

Gazıosmanpaşa'da içinde 4 kişinin bulunduğutaksiye düzenlenen saldırıdüzenlendi. Taksideki3 yolcu yaralanırken taksisürücüsü hayatını kaybetti.Olay dün sabaha karşı 04.00sıralarında GaziosmanpaşaYıldız Tabya Mahallesi'ndemeydana geldi. İddiayagöre, taksi şoförü SametKubiloğlu, Beyoğlu'ndanaldığı 3 yolcuyuGaziosmanpaşa'ya götürmekiçin yola çıktı. Yıldız TabyaMahallesi'ne geldikleri sıradataksideki yolculara, aralarındahusumet bulunduğubelirtilen şüpheliler tarafındanateş açıldı.Saldırı sırasında taksi park halindeki otomobile çarparak durabildi. Taksideki yolcular yaralı halde olay yerinden kaçarken çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 çocuk babası 28 yaşındaki taksi şoförü Samet Kubiloğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri uzun süre olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede taksiye çok sayıda kurşun isabet ettiği belirtildi. Samet Kubiloğlu'nun taksici arkadaşı Alpay Kaya, "Tarlabaşı'nda taksicilik yapıyoruz. 3 şahıs geldi, Gaziosmanpaşa'ya gideceklerini söylediler. Arkadaşımız da götüreceğini söyledi. Sabah kahvaltı yapacağımız sırada Samet'i aradım. Telefonu hastane görevlisi açtı. Araç kurşunlama olayı olduğunu söyledi. Gencecikti, iki tane çocuğu var. Annesine de bakıyordu. Samet'i 1 senedir tanıyoruz. Gerçekten melek gibi bir insandı. Kimseye bir zararı yoktu" dedi.