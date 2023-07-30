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Giriş Tarihi: 31.7.2023

Taksici öldü, yaralanan yolcular kaçtı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Taksici öldü, yaralanan yolcular kaçtı
Gazıosmanpaşa'da içinde 4 kişinin bulunduğu taksiye düzenlenen saldırı düzenlendi. Taksideki 3 yolcu yaralanırken taksi sürücüsü hayatını kaybetti. Olay dün sabaha karşı 04.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yıldız Tabya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taksi şoförü Samet Kubiloğlu, Beyoğlu'ndan aldığı 3 yolcuyu Gaziosmanpaşa'ya götürmek için yola çıktı. Yıldız Tabya Mahallesi'ne geldikleri sırada taksideki yolculara, aralarında husumet bulunduğu belirtilen şüpheliler tarafından ateş açıldı.



YOLCULAR KAÇTI
Saldırı sırasında taksi park halindeki otomobile çarparak durabildi. Taksideki yolcular yaralı halde olay yerinden kaçarken çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 çocuk babası 28 yaşındaki taksi şoförü Samet Kubiloğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri uzun süre olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede taksiye çok sayıda kurşun isabet ettiği belirtildi. Samet Kubiloğlu'nun taksici arkadaşı Alpay Kaya, "Tarlabaşı'nda taksicilik yapıyoruz. 3 şahıs geldi, Gaziosmanpaşa'ya gideceklerini söylediler. Arkadaşımız da götüreceğini söyledi. Sabah kahvaltı yapacağımız sırada Samet'i aradım. Telefonu hastane görevlisi açtı. Araç kurşunlama olayı olduğunu söyledi. Gencecikti, iki tane çocuğu var. Annesine de bakıyordu. Samet'i 1 senedir tanıyoruz. Gerçekten melek gibi bir insandı. Kimseye bir zararı yoktu" dedi.

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Taksici öldü, yaralanan yolcular kaçtı
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