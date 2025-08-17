Taksici silahlı saldırıda hayatını kaybetti

İSTANBULEyüpsultan'da taksici Sefer Kaya, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonrası yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken olayla ilgili soruşturma sürüyor. Hastane bahçesinde toplanan taksiciler, bir süre sonra konvoy halinde olayın gerçekleştiği yere gitti. Sefer Kaya'nın taksicilik yapan kardeşi Sinan Kaya, "Bu bizim kaderimiz mi? Yıllarca oda başkanları neden sesini çıkartmıyor? Kabin istedik, yok. Panik butonu yarım yamalak taksilerde var. İstanbul'da var 30 bin tane taksi. Belki 2 bin tanesinde panik butonu var. Biz kefenimizle evimizden çıkıyoruz." dedi.