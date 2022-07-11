Taksicileri gasp edip taksiyi de yaktılar

Ankara'da taksi şoförü E.Y. şehir merkezinden aldığı 2 yolcu tarafından Çankaya'nın Yakupabdal Mahallesi'nde bacağından ve göğsünden silahla yaralandı.Şüpheliler, cüzdanını aldıkları taksi şoförünü yaralı halde yol kenarına bırakıp taksi ile olay yerinde kaçtı.

Taksicileri gasp edip taksiyi de yakan kişi gözaltına alındı | Video

TİCARİ TAKSİYİ YAKTILAR

Başka bir taksiciyi daha silahla yaralayıp cüzdanını çalan şüphelilerden B.M. Ankara Asayiş Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Birden fazla suç kaydı bulunan ve taksicileri yaraladığını itiraf eden B.M. yanında B.Y'nin de bulunduğunu söyledi. B.Y. jandarma ve emniyetin çalışmasıyla gözaltına alındı. E.Y'ye ait ticari taksi, Karapürçek Mahallesi'nde yanmış halde bulundu.