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Giriş Tarihi: 13.7.2022 08:51

Taksicilerin bayramlarını zehir ettiler

Ankara’da iki taksicinin gasp edilmesi olayının yankıları sürüyor. Kurban Bayramının 2. günü taksi sürücüleri, ekmek teknelerine binen iki gaspçının kurbanı oldu. Ekmek parasına göz diken gaspçılara karşı koyan taksi sürücüsü Ertan Y. kaçmaya çalışsa da ormanlık alanda yakalanarak 17 yerinden bıçaklandı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Taksicilerin bayramlarını zehir ettiler

Zanlılar, gasp ettikleri taksiyi ise delil bırakmamak için ateşe vererek yaktı. Gözü dönen iki gaspçı, aynı gün içerisinde başka bir taksiciyi daha tuzağı düşürerek bıçakladı ve parasını alıp kaçtı. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinin oluşturulduğu özel ekip çalışmalarıyla iki gaspçısı kısa sürede yakaladı. Zanlıların uyuşturucu bağımlısı oldukları ortaya çıkarken taksi sürücülerinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Ankara'da iki taksicinin bıçakla yaralanıp araç ile cüzdanlarını gasp edilmesi olayının perde arkasına SABAH ulaştı. Kurban Bayramın 2. günü taksi sürücüsü Ertan Y., Altındağ İlçesi Altınpark önünde Baran Mert ile Batuhan Yavuz çağırması üzerine taksisine aldı. Zanlılar, taksi sürücüsü Ertan Y. 'a Çankaya'nın Yakupabdal Mahallesi'nde gideceklerini söyledi. Yakupabdal Mahallesi yakınlarına yaklaştıklarında iki zanlı tehdit ederek taksiyi durdurdu ve Ertan Y.'nin parasını istedi.

ORMANLIK ALANDA 17 BIÇAK DARBESİ

Gün boyu kazandığı alın terini vermek istemeyen Ertan Y. fırsatını bularak kaçmayı başardı. Baran Mert ile Batuhan Yavuz ise taksi sürücüsünün peşine düşerek ormanlık alanda yakaladı. Gözü dönen zanlılar, Yılmaz'ı vücudunun 17 farklı yerinden bıçakladı ve taksiyi gasp ederek kaçtı. Bir süre taksi ile gezen gaspçılar, delil bırakmamak için Karapürçek Mahallesi'nde taksiyi ateşe vererek yaktı.

Gözü dönen gaspçılar, aynı gün içinde Keçiören İlçesi Çaldıran Mahallesinde taksi sürücüsü Sabri Y.'nin taksisine binerek Karacaören Mahallesine gideceklerini söyledi. Gaspçılar, taksi sürücü gideceği güzergahta devam ederken birden durdurdu ve parasını istedi. Taksi sürücü karşı çıkması sonucu gaspçılar bıçaklayarak üzerindeki paraları alıp kaçtı.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Ankara Asayiş Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği özel ekip oluşturarak gerçekleşen iki gasp olayı sonrası çalışma başlattı. Şüphelilerden birinin Batuhan Yavuz olduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlenerek gözaltına allındı. Gasp Büro Amirliği, Batuhan Yavuz'un ifadesinde yanında bulunan kişinin Baran Mert olduğunu öğrendi. Bunun üzerine ekipler, Baran Mert'i de gözaltına aldı.

TAKSİ SÜRÜCÜLERİNİN DURUMU AĞIR

İki zanlının uyuşturucu kullanıcısı olduğu öğrenilirken Baran Mert'in 17 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Zanlılar sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. İki taksi sürücünün hayatı tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

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Taksicilerin bayramlarını zehir ettiler
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