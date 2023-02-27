Taksicilik bahanesiyle turistleri 2 milyon dolandıran çete çökertildi

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli'de çok sayıda yabancı turistin taksici kılığına girmiş kişiler tarafından dolandırıldığı ihbarları üzerine harekete geçti. Mağdurların ifadelerinin alınması sonrası çalışma başlatan ekipler, 3 ay boyunca gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin adreslerini tespit etti.





23 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 15 GÖZALTI

Geçtiğimiz Cuma günü, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu, Maltepe, Bayrampaşa, Şişli, Eyüpsultan ve Esenyurt'taki 23 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarla 15 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe'de bulunan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.



TAKSİCİ KILIĞINDA TIRNAKÇILIK YAPMIŞLAR

Çalışmalarla, şüphelilerin Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli'de, havayolu transfer araçlarından inen turistlerin yanına giderek kendilerini taksici olarak tanıttığı, daha sonra turistlerden geçerliliğini kontrol etme bahanesiyle dövizlerini alıp, bir kısmını tırnakçılık yöntemiyle çaldıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin bu yöntemi kullanarak toplam 32 turisti dolandırdığı belirlendi. Dolandırıcıların 2 milyon lira vurgun yaptığı belirlendi.





15 ŞÜPHELİ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Aralarında çete lideri olduğu belirlenen H.C.Ö. (44)'nün de bulunduğu 15 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan H.C.Ö.'nün çeşitli suçlardan toplam 27 suç kaydı olduğu öğrenildi.



OLAYLARA AİT GÖRÜNTÜLER GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kendisini taksici olarak tanıtan bir kişinin turistleri aracından indirip, valizlerini de bagajdan çıkardıktan sonra turistleri yolda bırakarak oradan ayrıldığı görüldü.