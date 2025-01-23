Taksicinin katili komşusu çıktı

kşam saatlerinde meydana gelen olayda, 35 yaşındaki taksici Emre Bayram boğazı kesilmiş bir halde ağır yaralı olarak bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bayram, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Taksici Emre Bayram'ın ölüm haberi, ailesi ve meslektaşlar yasa boğdu.



ZANLININ İZİNİ SÜRDÜ

Olayın ardından güvenlik güçleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olay yerinde yapılan detaylı incelemelerin ardından, güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda katil zanlısının M.G. olduğunu belirlendi. Ekipler, katil zanlısı M.G'yi olaydan sadece birkaç saat sonra yakalayarak gözaltına aldı.

KATİL KOMŞUSU ÇIKTI

Yapılan araştırmalar sonucu, taksici Emre Bayram'ın katil zanlısı M.G'nin kendi komşusu olduğu ortaya çıktı. Zanlı, jandarma tarafından İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülerek sorguya alındı. Katilin cinayeti neden işlediği ve olayın arkasındaki sebeplerin aydınlatılması için çalışmalar devam ediyor. Kocaeli Emniyeti ve jandarma ekipleri, cinayetle ilgili detayları ortaya çıkarmak için titizlikle çalışıyor. Katil zanlısının ifadesi ve toplanan deliller doğrultusunda olayın perde arkası netleşecek.