Taksicinin merakı örgütü çökertti

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uzun süren çalışmalarında çeşitli hastanelerde ve özel tıp merkezlerindeki doktor, hemşire, teknisyen, sekreter ve hasta bakıcılarının da aralarında bulunduğu suç örgütünün, başta kamu çalışanları olmak üzere 600 kişiye hasta olmadıkları halde usulsüz sağlık rapor düzenleyerek devleti 5 milyon liranın üzerinde zarara uğrattıklarını ortaya çıkmıştı. Mali polis, suç örgütüne yönelik 57 ilde Ankara merkezli eş zamanlı operasyonunda 17 örgüt üyesi gözaltına alırken evlerinde yapılan aramalarda, başka kişiler adına düzenlenmiş 200 sağlık raporu, çeşitli özel tıp merkezlerine ait doktor kaşeleri, başka kişiler adına düzenlenen kredi kartları, usulsüz rapor verilen kişilerin bilgilerinin yer aldığı ajandalar ele geçirildi. Ankara Mali polisin titizlikle yürüttüğü soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı.

TAKSİDE BOŞBOĞAZLIK YAPINCA

Suç örgütü lideri Veli E. Keçiören'deki bir tıp merkezine gitmek için taksiye bindi. Yolculuk sırasında gelen telefon aramalarına cevap veren Veli E. sağlık raporu isteyen kişiler ile pazarlık yaptı. Telefon görüşmesinin ardından meraklanan taksici, Veli E.'ye ne iş yaptığını sordu. Veli E. emekli olduğunu, isteyen kişilere para karşılığında sağlık raporu çıkardığını anlattı. Taksici de Veli E.'nin numarasını alabilmek için, memur kız kardeşinin zaman zaman sağlık rapora ihtiyacı olduğu yalanını söyledi. Veli E., şimdiye kadar 18 bin kişiye sağlık raporu verdiklerini söyleyip, taksiciye kartvizitini verdi. Taksici, müşteri indikten sonra 155'i arayıp ihbarda bulundu. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ihbarcı taksiciyi Ankara Emniyetine davet etti. Polisler de Veli E.'nin verdiği kartvizitteki numarayı aradı ve sağlık raporu için pazarlık yaptı.

SAĞLIK RAPORU TARİFESİ

Mali polis, Veli E. liderliğinde 3 yönetici, 4 doktor, 5 hemşire ve 4 teknisyenin aralarında bulunulduğu 17 kişiden oluşan suç örgütünün usulsüz sağlık raporu düzenlediği tespit etti. Suç örgütünün sağlık raporu tarifesi hazırlarken 10 gün için 1200 lira, 30 gün için ise 1800 lira para talep ettikleri ortaya çıktı. Usulsüz sağlık raporu düzenleyen örgüt, kazanınla haksız kazancı elden dağıttıkları belirlendi. Örgüt yöneticisi Veli E. doktor ve hemşirelerin parasını hastane de ya da otoparkta verdiği ortaya çıktı. Evde bulunmayan örgüt üyelerinin parasını ise evin önünde bulunan sepetin altına koydukları ortaya çıktı.

VIP HİZMET

Suç örgütü, sağlık raporu isteyen kişilere VIP hizmeti sundukları görüldü. Ankara dışından arayan kişiler ile ücrette anlaşmaları durumunda 3'üncü kişilere ait banka hesap numaraları göndererek paranın oraya yatırılmasını sağlanırken hazırlanan sağlık raporları da kargo ile gönderdi. Ayrıca sağlık raporu alan kişilere o tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir işlem yapmaması konusunda uyarıda bulundu. Böylelikle herhangi bir incelemede kişinin Ankara'da olduğu anlaşılması sağladı. Yaklaşık 300 kişinin 57 farklı ilden hiç Ankara'ya gelmeden telefonla arayıp bilgilerini vererek rapor aldıkları ortaya çıktı.

POLİS, ASKER, ADLİYE ÇALIŞANINA RAPOR YOK

Heyet raporu alan müşteriler, çalıştıkları yerlere raporu teslim ettiklerinde kurumu başka hastaneden raporun teyidi istemesi üzerine paniğe kapılarak örgüt üyelerini aradıkları tespit edildi. Bunun üzerine örgüt üyeleri, hastaneye bir hafta sonra gitmesini ve muayene eden doktora 'böbrek taşını bir hafta önce düşürdüğünü şimdi iyi olduğunu' söylemesi yönünde uyarıda bulundu. Örgütün, usulsüz rapor verilecek kişilerin özellikle polis, asker, adliye çalışanı olmamasına özen gösterildiği, böylece raporları hakem hastaneye gönderen kurumlardan uzak durulduğu tespiti yapıldı.

GÜNLÜK 60 RAPOR

Ankara'da sağlık raporu için anlaştıkları kişilerin bilgisini alan örgüt, üyelerinden olan doktorlara raporları düzenletirken hemşirelere ise; evrak takibini yaptırdı. Hazırlanan sağlık raporlarını alan örgüt lideri Veli E., otoparkta bir araya geldiği müşterilerine raporları elden teslim etti. Bu şekilde örgüt günlük 60 üzeri sağlık raporunun düzenlediğini tespit etti.

SAĞLIK RAPORU İŞİ BATMAKTA OLAN TIP MERKEZİ KURTARDI

Özel tıp merkezi açan emekli doktor işler yolunda gitmeyince batma noktasına geldi. Örgüt ile çalışmaya başlayan doktor, usulsüz sağlık raporu düzenleme işi ile birlikte Tıp Merkezini batmaktan kurtardığı belirlendi. Örgüt lideri Veli E.' Sağlık Danışmanlığı Hizmetleri. Memur ve İşçi çalışanlarına her türlü sağlık hizmetleri takip edilir' şeklinde kartvizit bastırdığı raporu düzenleyen doktorların da lüks araçlara bindikleri görüldü.